Преустановява се издирването на 82-годишния Никола Бабаджанов от Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Виждали ли сте го? Полицията издирва изчезнал мъж в Шумен (СНИМКА)

Малко след 23:00 часа снощи, при обход в града, екип на охранителна полиция, е забелязал на входа на парка “Кьошкове” мъж, който отговарял на описанието.

Изяснено при проверката е, че това е 82- годишният издирван мъж, който е предаден е на близките му, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.