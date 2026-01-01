Водач блъсна училищен автобус в исперихското село Подайва, съобщиха от полицията.
Около 7 часа на 27 март, след като автобусът паркирал, в него се ударил лек автомобил със силистренска регистрация, който напуснал местопроизшествието.
Незабавно са предприети оперативно-издирвателни действия, в резултат на които около 9.20 часа е установен шофьорът на колата - 61-годишен криминално проявен и осъждан мъж от селото.
Пробата му с дрегер отчела 1,32 промила алкохол. По случая е започнато разследване.