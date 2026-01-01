Мъж загина при пожар в къща в село Свещари, съобщиха от от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР.

На 16 януари, в 14:20 часа, в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград е получен сигнал за пожар в къща на ул. „Дунав“ № 4 в с. Свещари, общ. Исперих, обл. Разград.

В резултат на инцидента е загинал 59-годишен мъж. По първоначални данни причината за пожара е късо електрическо съединение в електрически удължител (макара), вследствие на високо преходно съпротивление.

Общо 60 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от ГДПБЗН към МВР.

При пожарите са загинали четирима граждани, един е пострадал.

Пожарникарите са реагирали на 94 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които: 10 в жилищни сгради, 2 в промишлени сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства, 2 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 40 пожара, от които: 16 в отпадъци, 21 в готварски уреди и комини, 3 други.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които: 10 при катастрофи в транспортни средства, 1 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривооп. газове и загазоване – 1 бр.), 20 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6 бр., отстраняване на опасни предмети – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 3 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 6 бр., други – 4 бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (над повърхността на водни басейни – 1 бр.).

Лъжливите повиквания са две.