Заснеха кола да се движи по пешеходното пространство в Разград.

Директорът на ОДМВР-Разград разпореди спешна проверка по случая. На видеото се вижда как лек автомобил се движи и маневрира по пешеходното пространство пред Дома на техниката. Служители на „Пътна полиция“ са издирили и установили водача. Оказва се, че той е на 72 години от разградското село Липник.

Мъжът е отведен в РУ-Разград, където обяснил, че се наложило да товари закупен тежък компресор от намиращия се на партера в сградата магазин.

Санкциониран е с глоба по фиш.