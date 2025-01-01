Временно ограничение на движението бе въведено по пътя Асеновград-Смолян заради завъртял се влекач с ремарке, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 14:30 часа е получен сигнал, че на пътя Асеновград-Смолян - след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял тежкотоварен автомобил с ремарке, който е препречил пътното платно.

Автопатрули пренасочваха автомобилите по други възможни маршрути, докато тежкотоварният автомобил не бе изтеглен.

Няма пострадали хора.