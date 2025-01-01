Временно ограничение на движението е въведено по пътя Стойките – Широка лъка в участък, в който е паднала скална маса, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Преминаването през засегнатия участък се извършва в едното платно.

Падналата скална маса е при километър 30+100 по трасето III-866 Стойките – Широка лъка, на около 1 км от Широка лъка, уточняват от ОПУ. Пътноподдържащата фирма извършва разчистване на терена. Движението се регулира от сигналисти.

Свлачища затрудниха движението по пътя София-Самоков и АМ „Струма“

Припомняме, че обилните валежи през последните дни предизвикаха свлачища, които затрудниха сериозно трафика рано тази сутрин по ключови пътни артерии в страната.

Най-сериозна е била ситуацията на пътя София - Самоков, където на 75-ия километър са паднали масивни камъни.

Проблеми има и на автомагистрала "Струма". На 28-ия километър в посока Кулата също има свлачище, като движението там не се осъществява в цялото пътно платно.