Младеж на 21 години е загинал при катастрофата между тир и лек автомобил БМВ край Садово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Загиналият е един от пътниците в лекия автомобил. Смъртта му е констатирана от пристигналия на място медицински екип.

Шофьорът на автомобила е на 20 години, той няма сериозни наранявания и е отказал хоспитализация, а в болница за наблюдение е оставен друг негов спътник, на 15 години. Зад волана на тежкотоварния камион е бил 32-годишен мъж.

Тестовете за алкохол и употреба на наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни, те са дали и кръвни проби за химически анализ.

На местопроизшествието е извършен оглед, причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се разследват. Образувано е досъдебно производство в РУ-Асеновград.