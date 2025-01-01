Сградата на Община Пловдив е под полицейска блокада. Пред входа на Общината са застанали двама жандармеристи, а отстрани са спрени две специализирани коли на жандармерията, предаде БНР.

Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация.

От Областната дирекция на полицията съобщиха за БНТ, че не участват в акцията.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в сградата. Той сподели, че не знае какво се случва.

Малко след 09:00 ч. от сградата на Общината излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация.

От Окръжна прокуратура - Пловдив заявиха, че нямат отношение към случващото се. По първоначална информация става въпрос за европейски проекти и свързано с тях финансиране, реализирани в минал мандат, предаде Plovdiv24.

От сградата на Общината разследващите вече са изкарали един компютър.