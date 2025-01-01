Сградата на Община Пловдив е под полицейска блокада. Пред входа на Общината са застанали двама жандармеристи, а отстрани са спрени две специализирани коли на жандармерията, предаде БНР.
Според информация на БНТ Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив. Ремонтът е трябвало да има устойчивост от 5 години, но въпреки това е извършен повторен ремонт в този период. Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив Здравко Димитров. Служителите, които са работили по него, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров.
Разследват се и други проекти, реализирани със заем от 40 милиона лева по линия на ФЛАГ. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
„Чух, че има проверка, но не съм в течение точно за какво става въпрос, така че няма проблем. Нека проверяват, нямам нищо против. Не съм чул да има втори ремонт”, заяви пред NOVA бившият кмет на Пловдив.
Малко след 09:00 ч. от сградата на Общината излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация. От сградата на Общината разследващите са изкарали и компютър.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в сградата. Той сподели, че няма информация какво се случва. От Окръжна прокуратура - Пловдив заявиха, че нямат отношение към акцията.