Сградата на Община Пловдив е под полицейска блокада. Пред входа на Общината са застанали двама жандармеристи, а отстрани са спрени две специализирани коли на жандармерията, предаде БНР.

Според информация на БНТ Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив. Ремонтът е трябвало да има устойчивост от 5 години, но въпреки това е извършен повторен ремонт в този период. Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив Здравко Димитров. Служителите, които са работили по него, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров.

БГНЕС / ТОНИ МИХАЙЛОВ

Разследват се и други проекти, реализирани със заем от 40 милиона лева по линия на ФЛАГ. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.

„Чух, че има проверка, но не съм в течение точно за какво става въпрос, така че няма проблем. Нека проверяват, нямам нищо против. Не съм чул да има втори ремонт”, заяви пред NOVA бившият кмет на Пловдив.

БГНЕС / ТОНИ МИХАЙЛОВ

Малко след 09:00 ч. от сградата на Общината излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация. От сградата на Общината разследващите са изкарали и компютър.

БГНЕС / ТОНИ МИХАЙЛОВ

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в сградата. Той сподели, че няма информация какво се случва. От Окръжна прокуратура - Пловдив заявиха, че нямат отношение към акцията.