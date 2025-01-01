Задържаха майка, възпрепятствала полицейска проверка на сина си в Несебър, съобщиха от полицията.

На 17 октомври около 23:10 часа служители на Районно управление – Несебър спрели за проверка 17-годишен бургазлия, който управлявал индивидуално електрическо превозно средство по тротоар в тъмната част на денонощието.

По време на проверката към полицаите се приближила жена, видимо употребила алкохол, която заявила, че е майка на младежа. При поискване на документ за самоличност тя започнала да се държи арогантно и крещяла, възпрепятствайки полицейската проверка.

В резултат 37-годишната бургазлийка е задържана със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.