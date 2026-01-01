Ние знаем, че най-голяма сила има детската молитва, защото детските души са чисти и над тях няма нещо, което да попречи молитвата им да достигне до Бога. С тези думи се обърна към миряните Пловдивският митрополит Николай, преди да започне традиционното боядисване на яйца в двора на митрополитския храм „Св. Марина“ в Пловдив.

В инициативата, която се провежда за 11-а година, се включиха възпитаници на начални и средни училища, както и малчугани от детски градини. С помощта на доброволци от Българския младежки червен кръст (БМЧК) - Пловдив те оцветиха ритуалните великденски яйца, които по-късно ще бъдат раздадени по време на богослужение.

"Господ Иисус Христос ни е казал - Без мене не можете да вършите нищо. И животът ни е доказал това. Без Божията помощ напразни биха били само и единствено нашите човешки усилия. Още повече когато трябва да извършим нещо в името Господне, ние трябва да отправим молитвите си. Трябва да се научим да се молим. И когато се обръщаме към Бога, ние не трябва само да просим от Него, а преди всичко да благодарим на Бога за Неговите благодеяния към нас", заяви митрополит Николай.

Той посочи, че Светата църква е най-сигурното място в този живот. Тя е корабът на нашето спасение, на което капитан е сам Господ Иисус Христос. И колко хубаво е, че вие, децата, сте намерили своето достойно място на палубата на кораба на нашето спасение, святата Христова църква, каза още Пловдивският Митрополит. Той разказа на децата и поверието защо великденските яйца са червени.

"Символ на Възкресението са червените яйца, а червеният цвят е символ на Христовата кръв, пролята заради нас, човеците, и заради нашето спасение. Над всички вас, мили деца, призовавам Божието благословение", каза митрополит Николай.

Той призова децата да се пазят от греха на предателството, да имат смирение, да учат и да имат вяра. "Върху вечната скала на светата православна вяра изграждайте зданието от добродетели на тази вяра, на Светото Евангелие във вашите души. Бъдете за радост на своите родители, на своите учители. Бъдете достойни българи и предани чада на Светата Христова Църква", каза на децата Митрополит Николай.