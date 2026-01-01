Кметът на община Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение заради повредата на магистрален водопровод Ф300 на улица "Матей Преображенски", съобщиха от общинската администрация, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Четвърти ден част от града е с нарушено или липсващо водоподаване.

Спукването на водопровода доведе до пет различни аварии и ограничи питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението в града, каза Грудев. По думите му частичното бедствено положение дава възможност в кратки срокове да се предприемат действия за подмяна на водопорвода и преместването на трасето му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Пловдив.

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК. Община Асеновград ще извърши изкопните действия. Ремонтите започват още днес, подчерта кметът.

Грудев припомни, че върху водопровода има изградена къща. Той съобщи, че днес администрацията ще сезира прокуратурата, която да установи кой е допуснал изграждането.

Кметът коментира, че в последните години, без водния цикъл, на територията на община Асеновград са инвестирани 13,2 млн. лева във водоснабдяването и канализацията в общината. Изграден е нов чугунен довеждащ водопровод до помпена станция "Катуница" до Асеновград, изградени са голяма част от водопровода и канализацията в новия квартал "Баделема", подменена е подземната инфраструктура по пътните артерии Асеновград-Кърджали и Асеновград-Първомай и е изградена дренажна помпена станция и водопровод до с. Червен.

Жители на града протестираха с искане за бързи действия при решаването на проблема.