Автобус от градския транспорт се запали в Пловдив малко преди 13:00 часа днес.

Инцидентът е станал в района на Ректората на Пловдивския университет, на бул. „Цар Борис III Обединител“, по време на движение по линия №4.

По първоначални данни пламъците са тръгнали от задната част на превозното средство и бързо са го обхванали. В автобуса са пътували около 20 души, които са били евакуирани навреме. Няма информация за пострадали.

Шофьорът разказа пред NOVA, че първи е забелязал дима и веднага е спрял.

На място са пристигнали екипи на пожарната, които бързо са потушили огъня и са предотвратили разпространението му. Районът временно е бил отцепен, а движението в централната част на града – затруднено.

Предполага се, че причината за инцидента е техническа неизправност, като разследването продължава.