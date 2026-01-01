На Международния ден на театъра, който се отбелязва, се състоя официалното представяне на проекта за обновяване на Музея на театъра и новата визуална идентичност на културната институция в Пловдив.

„Днес е денят, в който театърът празнува себе си, но и денят, в който си задава най-важни въпроси - как продължава да бъде жив? И именно за това избрахме този ден, за да ви представим проекта на Драматичен театър Пловдив, реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) „Ново поколение местни политики“ и Община Пловдив“, каза Сузанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичния театър в града.

По думите й този проект не е начало, а резултат. „Резултат от години работа, от натрупване, от решения, от риск и от едно постоянно търсене на смисъл“, посочи тя.

Напомни, че Пловдивският драматичен театър през 2026-а навършва 145 години от основаването си. „145 години - дълг, труд и отдаденост. 145 години, в които театърът не просто съществува, а се променя заедно с времето. Театърът оцелява не защото пази формата си, а защото намира новите форми“, каза тя.

Според нея този процес на промяна не е започнал днес, а преди около 15 години. „Но има един момент, в който тази промяна стана необратима. И това беше 2019-та, когато Пловдив беше Европейска столица на културата.

Тогава пред нас стоеше не просто задача, а отговорност да създадем спектакъл, който да покаже, че Пловдив не е само място, където се показва култура, а място, където тя се създава със съвременен европейски и световен език“. Отбеляза, че така се е родил „Одисей“ на режисьора Диана Добрева и драматурга Александър Секулов, последван след това от „Коприна“, „Едип и пророците“ и „Без кръв“.

„В този момент вече не ставаше дума за отделни представления, а за посока. Посока, която изведе театъра към международни сцени, нова публика, ново самочувствие и за нас, и за града. Посока, която върна онова усещане, че Пловдив може да се гордее с изкуството, което създава“, каза тя.

Подчерта, че това е бил път, извървян заедно с Община Пловдив, Фондация „Пловдив 2019“, партньори, културни институции, артисти, заедно с публиката и бизнеса. По думите й една от най-важните инициативи е тази за създаване на представления, достъпни за хора с увреден слух. „Това не е просто жест.

Това е избор. Избор какъв театър искаме да бъдем. Театър, който не затваря, а отваря. Театър, който не разделя, а включва. Театър, който мисли за всички. И това вече е част от нашата нова идентичност“, посочи Арутюнян-Василевска.

Тя обяви, че следващата стъпка е фестивал, който ще се случи през май, когато всичко постигнато до този момент ще бъде показано в концентриран вид, а през юни ще се проведе международна конференция, посветена на изминатия път и неговото значение.

Директорът на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев поздрави всички с днешния празник и отбеляза, че Пловдив не може да бъде „бивша“ Европейска столица на културата, „поради простата причина, че има велики неща, които остават“.

Пиарът на „КЦМ 2000“ Веселина Балтова каза, че за тях е изключителна гордост и чест, но и отговорност да бъдат генерален спонсор на Драматичен театър - Пловдив. „Вярваме, че бизнес институциите трябва да застават зад изкуството и зад културата.

Смятаме, че нашата инвестиция не е само в Драматичен театър-Пловдив. Тя е инвестиция за културата на Пловдив и за цялото общество. Благодарение на тази инвестиция ще гледаме прекрасни нови постановки, но и ще бъдем свидетели на изнасянето на театралното изкуство извън националните граници и представянето му на световната сцена, което е повод за гордост“, посочи тя.

Инж. Любозар Фратев, по чиято идея е създаден Музеят на театъра, поздрави цялата театрална общност с празника и сподели, че има слабост да търси корените, доброто, достойното в историята, в частност и в тази на Драматичен театър-Пловдив.

„Липсваше този музей, който срещаме в доста европейски световни театри, и смятам, че това само обогати театъра. Музеят се посещава. Ако не сте ходили в него, посещението му е като на театър - хубаво е. Идете преди представление, настройте се и ще ви бъде действително много приятно“, каза той.

В рамките на събитието бе съобщена новината за предстоящ конкурс за графити, чиято идея по думите на директора на театъра е да „отвори театъра към града и да превърне външното пространство в носител на памет“.

„За нас е много важно театърът да излезе извън своя дом и да превърне други пространства в път към този храм. Драматичният театър - Пловдив обявява Национален графити арт фест за създаване на проект, който да оживи задната част на театъра и да обнови графитите“, каза драматургът Александър Секулов.

Той обяви и журито на проекта: художникът Атанас Хранов, Никола Боев, арх. Толева-Новак и Димитър Механджийски. „Надявам се, че след една година ще имаме изцяло ново пространство, което ще интегрира театъра в градската среда и ще даде друг тип преживяване“, каза още Секулов.

„Днес имаме ясен пример за модерна културна институция, която мисли освен за много хубавите си постановки и за визуалната си идентичност, която е изключително важна сега, развиващия се свят.

Много е важно, когато говорим как градът живее с театъра и театърът да живее с града - ние го знаем и виждаме, че театърът носи Пловдив навсякъде“, каза заместник-кметът по „Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов. Той отбеляза, че се вижда и как може да бъде представяно адекватно, качествено европейско културно съдържание от Пловдив пред Европа.

„Това беше и смисълът на Европейската столица - как ние да представяме това изкуство навън - адекватно и ефективно. Така че огромни поздравления за целия екип на театъра и за всички хора, които са замесени във всичко това, което се случва, защото това е голямото богатство“, посочи Панов.

Той даде началото на представянето на проекта. Основните акценти в него са новата визуална идентичност, специално създаденият шрифт и идеите за развитие на Музея на театъра като съвременно културно пространство.

След събитието се проведе и традиционното театрално шествие, което започна от двора на Драматичния театър и премина по цялата главна улица на града.

Международният ден на театъра се отбелязва ежегодно на 27 март от 1962 г. Инициативата за това е на Международния театрален институт към ЮНЕСКО. Този ден е посветен на значимостта на театралното изкуство и неговата роля в културния обмен и разбирателството между народите.