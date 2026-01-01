Районният съд в Пловдив наложи максимално наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на мъж, изнасилил и заплашвал с убийство 20-годишната си дъщеря. Това съобщиха от Районната прокуратура.

Осъденият е баща на пострадалата жена. Той не живеел с дъщеря си, а имал друго семейство. На 10 април 2024 г., вечерта, я поканил да се разходят край брега на река Марица в град Пловдив. Там използвал сила – нанесъл ѝ удари по тялото, след което я изнасилил. След това заплашил пострадалата да не съобщава за случилото се, защото ще я убие.

Присъдата на Районен съд-Пловдив подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.