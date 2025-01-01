Плевенчани излизат на протест заради безводието в града. Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции.

Този път гражданите се събират първо пред ВиК в 17:30 часа, след което с протестно шествие ще стигнат до Община Плевен на площад "Възраждане“.

Един от организаторите - Борислав Цветанов, заяви пред БНР, че на хората им е омръзнало да търпят празни обещания.

"Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия", категорични са организаторите.

Вчера стана ясно, че са открити най-компрометираните тръбопроводи в Плевен. Кварталите с най-големи загуби в Плевен са "Дружба" 1 и "Дружба" 2, като са предприети три незабавни действия за преодоляване на кризата по думите на проф. Ганчо Димитров, председател на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града. Те предвиждат спешна подмяна на най-компрометираните водопроводи в града, зониране на мрежата и регулиране на налягането.