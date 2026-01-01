Продължава пъстрата програма на „Сурва“ в Перник, след като зрелищен спектакъл даде старт на тазгодишното издание на най-големия маскараден фестивал в Европа. В петък вечер феерия от звук и светлина пренесе гостите на официалното откриване на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026.

Започна „Сурва“ в Перник: Зрелищен спектакъл даде старт на най-големия маскараден фестивал в Европа

В дните на фестивала жители и гости на града ще се насладят на маскарадни дефилета, научни форуми, изложби, творчески работилници, концерти и модерни артистични формати, съобщиха от Общината.

От петък до неделя променят движението на АМ „Струма“ заради фестивала „Сурва“

Ето и каква е програмата за днес, 17 януари.

09:30 - 17:00

Работилница за маски – арт ателиета и базар

10:00 - 18:00

32. МФМИ „Сурва“ – фестивални дефилета

10:00 - 17:00

Заедно по Сурва

11:00 - 19:00

Работилница за маски и анимации

Фестивалът предлага среща между автентичната обредност и съвременните интерпретации на маскарадните игри. Сред основните акценти тази година са международното участие, младежките инициативи и богатата културна програма, разположена както на открито, така и в културните институции на града.

Вчера откриването на най-големия маскараден фестивал в Европа започна точно в 18:00 часа на площад „Кракра“.

Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ е емблема на Перник и част от неговата идентичност. Това подчерта кметът на града Станислав Владимиров при откриването на 32-рото издание на форума.

Официалното откриване продължи с мащабен танцово-музикален визуален спектакъл „Легендата за първия сурвакар“, представен на площад „Кракра Пернишки“. Юбилейното 32-ро издание отбелязва 60 години от първото провеждане на фестивала през 1966 г. и се реализира под патронажа на ЮНЕСКО.

В спектакъла участваха над 250 изпълнители, които пресъздадоха елементи от традициите, митологията и древните обреди, залегнали в основата на сурвакарската традиция. Сред тях бяха ансамблите „Граовска младост“, „Граово“ и „Чинари“, ученици от Националното училище за танцово изкуство, музиканти, акробати от „Нов цирк“, огнените артисти на „Палячи“, както и сурвакари от пернишкото село Ярджиловци.

Традиционните маскарадни дефилета ще се проведат в няколко фестивални дни, като ще бъдат съпътствани от изложби-базари, арт ателиета, работилници за маски, огнени спектакли, младежки форуми и научна конференция, посветена на развитието и иновациите в маскарадните традиции.