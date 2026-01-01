От 16 ч. в петък – 16 януари, до 15 ч. в неделя – 18 януари, се променя движението по пътен възел „Даскалово“ на АМ „Струма“ в района на Перник за провеждане на 32-рия Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“.

В трите дни пътуващите по АМ „Струма“ от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил. Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към лявата лента на път I-6 Перник - Кюстендил.

От събота до понеделник ще се въвежда реверсивно движение в участък с дължина 1 км в района на Драгичево. На 17 януари – събота, между 15 ч. и 20 ч. ще се осигуряват две ленти в посока София и една лента към Перник, с цел по-бързо и лесно придвижване на пътуващите от Перник. В неделя от 15 ч. до 10 ч. в понеделник - 19 януари отново ще бъдат обособени две ленти за автомобилите движещите към София.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост, без да предприемат рискови маневри и изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да следват временната организация за движение. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.