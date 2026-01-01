Зрелищен спектакъл даде старт на тазгодишното издание на най-големия маскараден фестивал в Европа. Феерия от звук и светлина пренесе гостите на официалното откриване на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026.

Откриването на най-големия маскараден фестивал в Европа започна точно в 18:00 часа на площад „Кракра“.

Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ е емблема на Перник и част от неговата идентичност. Това подчерта кметът на града Станислав Владимиров при откриването на 32-рото издание на форума днес.

„Сурва“ от десетилетия е емблема на Перник и част от нашата идентичност. Това е символът, който ни прави разпознаваеми не само в България, но и по света“, заяви кметът и допълни: „От днес Перник е Сурва. Ще звънят чановете, ще видите страшни маски, зад които стоят хора с огромни сърца и силен дух, готови да прогонят злото. В следващите дни Перник ще бъде център на едно изключително мащабно събитие. Това е нашата идентичност, нашата емблема, която ни прави известни не само в България, но и по света“.

В дните на фестивала жители и гости на града ще се насладят на маскарадни дефилета, научни форуми, изложби, творчески работилници, концерти и модерни артистични формати, съобщиха от Общината.

Фестивалът предлага среща между автентичната обредност и съвременните интерпретации на маскарадните игри. Сред основните акценти тази година са международното участие, младежките инициативи и богатата културна програма, разположена както на открито, така и в културните институции на града.

Официалното откриване ще се състои на площад „Кракра“, а веднага след това публиката ще може да се наслади на концерт на легендарната група Gipsy Kings. В следващите дни сцените на Перник ще посрещнат още любими изпълнители като Любо Киров, Графа, Йорданка Христова, Берковската духова музика, както и международни и фолклорни формации.

Традиционните маскарадни дефилета ще се проведат в няколко фестивални дни, като ще бъдат съпътствани от изложби-базари, арт ателиета, работилници за маски, огнени спектакли, младежки форуми и научна конференция, посветена на развитието и иновациите в маскарадните традиции.

Фестивалът ще завърши на 25 януари с тържествено закриване и концерт, посветен на златните български песни, представени пред европейската и световната публика.

XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ обещава незабравимо преживяване, в което минало и настояще се срещат в ритъма на маските, звънците и живата културна енергия на Перник.