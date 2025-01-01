60-годишна жена от село Алтимир е спасена от удавяне благодарение на навременната и адекватна реакция на младши инспектор Кристин Иванов от ЗЖУ-Монтана.

Случката е от вчера сутринта около 10,30 часа в Бяла Слатина. На място е бил ситуиран екип от жандармерията, когато граждани са дали сигнал, че автомобил е паднал в реката. Служителите реагирали незабавно и установили, че наистина има паднал във водоема автомобил, а водата е стигнала до вратата, както и че в машината има жена, която не може да се освободи. Мл. инспектор Иванов влязъл в автомобила през задната врата, достигнал до 60-годишната, успял е да извади и задържи главата й над нивото на водата до пристигането на спасителен екип.

По-късно колата е извадена, а жената е освободена. Тя е била контактна и без видими наранявания, прегледана е от дошъл на място спешен медицински екип, който не е установил здравословен проблем. Според нейния разказ тя е била сама в паркирания автомобил, когато се опитала да си отвори прозорец, но дала контакт и автомобилът поел неуправляем към реката. Самата тя не е умеела да шофира, а и в момента на инцидента е изпаднала в паника.

Местопроизшествието е запазено до пристигане на екип от РУ-Бяла Слатина. Взето е и сведение от собственика на колата.