В две села в област Монтана е въведен режим на водата, съобщи пред журналисти областният управител на Монтана Иван Каменов.

В село Владимирово, община Бойчиновци, водният режим е от днес, като в периода от 8:00 до 12:00 часа има вода в долната част на селото, а от 12:00 до 17:00 часа има вода в горната. След 17:00 часа вода има и в двете части на селото.

В село Горна Вереница, община Монтана, водата се пуска и спира последователно за по 24 часа в горния и в долния край на селото.

Причина за въведения режим в двете села е намален дебит на местни водоизточници, от които тези села се водоснабдяват. Ако горещините и засушаването продължат и в следващите дни, то е възможно да се наложи въвеждане на режим на водата и в други селища, които се захранват от местни водоизточници, посочи областният управител. Той съобщи, че в питейния язовир „Среченска бара“ в Стара планина, от който се водоснабдяват напълно или частично Монтана, Враца, Берковица, Вършец и още двадесетина по-малки селища от Северозападна България, има над 14 милиона кубически метра вода при максимално възможен обем от 15,5 милиона кубически метра вода. Наличното количество гарантира подаването на вода към тези селища в следващите месеци, дори и засушаването да продължи, заяви областният управител.

През лятото на 2024 и 2025 година в област Монтана имаше повече селища с режим на водата, като това бяха села, които се захранват от местни водоизточници. В градовете и останалите селища, които черпят от „Сречанска бара" нямаше проблеми с водоснабдяването, тъй като имаше достатъчно количество вода.