Един от пострадалите при катастрофата край Монтана е в тежко състояние, съобщиха от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

15-годишното дете е в стабилно състояние.

Майката на пострадалите младежи при тежката катастрофата остава в болницата в Монтана

Другият пациент - 21-годишен мъж остава в тежко състояние - с опасност за живота.

Провежда се реанимационно лечение. Двете момчета бяха транспортирани на 2 септември с хеликоптер до София.

Майка им остава в болницата в Монтана. При катастрофата с четиричленното семейство в неделя вечерта край Смоляновци загина бащата.