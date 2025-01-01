Един от пострадалите при катастрофата край Монтана е в тежко състояние, съобщиха от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
15-годишното дете е в стабилно състояние.
Майката на пострадалите младежи при тежката катастрофата остава в болницата в Монтана
Другият пациент - 21-годишен мъж остава в тежко състояние - с опасност за живота.
Провежда се реанимационно лечение. Двете момчета бяха транспортирани на 2 септември с хеликоптер до София.
Майка им остава в болницата в Монтана. При катастрофата с четиричленното семейство в неделя вечерта край Смоляновци загина бащата.