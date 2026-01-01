Макар още да няма редовен бюджет и средства за капиталови разходи Община Монтана прави текущ ремонт на 61 улици, обновява четири паркинга и продължава измиването на целия град. Това съобщи на брифинг кметът на областния град Златко Живков.

В общинската администрация в Монтана са получени множество сигнали за появили се дупки и проблемни участъци по улици след зимата. Още с първите дни, в които дневните температури се вдигнаха над нулата, ние започнахме ремонти със собствени средства на общината.

"Започнахме с измиване на улиците и парковете от хвърлени през зимата инертни материали срещу заледяването и за топене на снега", каза кметът. В момента продължаваме с изчистване на изсъхнали дървета и засаждане на нови. Работи се и за премахване на излезли от употреба стари автомобили, каквито има на много места по улици и паркинги в Монтана.

"Общинската управа е издала предписания за преместване на 132 такива автомобила, като по-голямата част от тях са преместени от собствениците им, но една част ще бъдат принудително преместени от община Монтана", уточни Живков.

Той посочи, че в момента общинската управа асфалтира и доизгражда инфраструктура в четири паркинга, които е трябвало едно време, още при социализма, да бъдат завършени, но това тогава не е станало.

"Паркингите са заобиколени с блокове, хората са влезли и живеят там от десетилетия, но инфраструктурата не е била завършена по плановете и заради това сега общината завършва тези паркинги", съобщи кметът.