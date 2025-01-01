Безводието и мерките за справянето с проблема ще са тема на заседанието на Общинския съвет в Ловеч.

В писмо до съвета директорът на водоснабдителното дружество в града инж. Данаил Събевски посочва, че предприетите мерки са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

Дружеството разчита изцяло на финансиране от общината за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа, се казва още в писмото.

Ловеч и 12 села ползват вода от водоснабдителна група "Черни Осъм".