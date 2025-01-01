Кметовете на троянските села Орешак и Черни Осъм Мая Найденова и Марин Сираков излязоха с общо становище против строителството на язовир „Черни Осъм“. Документът е публикуван на официалните фейсбук страници на двете кметства.

„Във връзка със зачестилите публикации и коментари в общественото пространство и създаващото се напрежение около идеята за възобновяване на проекта за изграждане на язовир „Черни Осъм“, ние – кметовете на най-пряко засегнатите населени места, Черни Осъм и Орешак, изказваме несъгласието си с проекта, както от името на местните жители, така и лично от наше име“, се посочва в декларацията.

Според изявлението на Найденова и Сираков те са съпричастни с неудобствата, пред които са изправени населени места в региона, породени от нередовното водоподаване, но в година на изпитание, каквато е текущата, молят за проява на разум и да се спре да се търси „причината за проблема там, където тя не е“.

Кметовете на двете села заявяват, че застават зад интересите и сигурността на жителите на населените места, които са им гласували доверие. Според тях спирането на загубите на вода е най-рационално и ефективно решение за справяне с водната криза в региона. Това, по техни думи, е възможно единствено чрез рестартиране на замразения през 2021 г. проект за подмяна на централния водопровод и незабавната му подмяна и ремонт, заедно с периферната водопреносна мрежа. Те посочват, че държат в дългосрочен план да се подсигурят допълнителни, безопасни алтернативни водоизточници, които да изключат строеж на язовир „Черни Осъм“.

„Не е редно да се фокусираме само и единствено върху язовира, а да се направят всички възможни проучвания – за вода от язовир „Сопот“, за системата „Дунав“ и др., след което да се сложат прозрачно на масата и да се обсъди кой вариант ще е най-подходящ“, каза за БТА кметът на Орешак Мая Найденова.

„Тревогата на хората от Черни Осъм, Орешак и Троян е известна на цялата страна. Тя е свързана с това, че тази изключително красива част от планината ще бъде залята с бетон и най-голямата даденост, която имат хората от Черни Осъм и Орешак, на практика ще бъде заличена“, каза за БТА преди дни кметът на Троян Донка Михайлова. Тя посочи също, че в действащия Подробен устройствен план на с. Черни Осъм няма предвиждане за строителство на язовир.

Преди два дни жители на двете планински села, които ще бъдат най-пряко засегнати от строителството на язовир, внесоха петиция против него в местната администрация. Тя ще бъде изпратена и до всички органи и институции, имащи отношение към темата.