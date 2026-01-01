Откриха телата на двама мъже в апартамент в Ардино, съобщиха от полицията.

На 23 март вечерта е подаден сигнал за миризма на газ в заключено жилище.

Униформени в присъствието на роднина на обитателя са разбили входната врата. Мъртви са били намерени 60-годишен и 63-годишен.

В жилището е била включена газова печка, но не е имало пожар. Полицаи са извели навън живеещите във входа, пожарникари изнесли газовата бутилка навън.

Няма следи от насилствена смърт. Телата са транспортирани за аутопсия и по случая се води разследване.