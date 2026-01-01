Със заповед на вътрешния министър за началник на сектор „Пътна полиция“ в ОД на МВР-Кърджали е временно преназначен главен инспектор Юджел Есен.

Новият началник беше представен на 23 март пред състава на сектора от заместник-директора на ОД на МВР комисар Стефан Караиванов.

Той е роден в Кърджали през 1976 г. Завършил е бакалавърска степен в Аграрния университет в Пловдив в професионално направление „Растителна защита“, съобщиха от ОД на МВР.

За държавен служител в системата на МВР е назначен през месец септември 2005 г. в полицейския участък в Джебел. Бил е полицейски инспектор в Териториална полиция в управленията в Момчилград и Кърджали.

Предишният началник на сектор „Пътна полиция“ Николай Дачев е назначен на друга длъжност в Районно управление-Кърджали.