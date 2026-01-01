Главен комисар Александър Джартов, директор на пожарната в МВР, представи на 36 март новия ръководител на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР.

Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев комисар Николай Кирилов сменя на поста Сергей Заимов, който навърши 60 г. - пределна възраст за работа по Закона за МВР.

Кирилов е роден 1975 г. в село Черничево, област Кърджали. Завършил е Академията на МВР, магистър е от факултета „Пожарна безопасност и защита на населението“.

ОД на МВР-Кърджали

В системата на МВР е от 1999 г., бил е ръководител на Районната пожарна служба в Крумовград, от 2016 г. до момента е заемал длъжността началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в пожарната в Кърджали.

Главен комисар Джартов прочете заповед на вътрешния министър за награждаване на Сергей Заимов с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга“ - III степен.