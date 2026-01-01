Заместник-директорът на ОД на МВР-Кърджали комисар Стефан Караиванов представи пред състава на Районно управление (РУ)-Кирково новия началник на управлението.

Със заповед на вътрешния министър за началник полицията в Кирково е назначен главен инспектор Сезгин Тасим, съобщиха от полицията.

Сезгин Тасим е роден през 1979 г. в село Чобанка, област Кърджали. Завършил е Академията на МВР, притежава магистърска степен по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред”.

В системата на МВР е постъпил през 2005 г. в Охранителна полиция в РУ-Крумовград, работил е в група „Криминална полиция“ в същото управление. До настоящото назначение главен инспектор Тасим е заемал длъжността началник на група „Криминална полиция“ в Районното управление-Крумовград.

ОД на МВР-Кърджали

Той е единственият отличен в областта полицейски служител в конкурса на името на италианския магистрат Джовани Фалконе през 2017 г. за съществен принос в противодействието на престъпността.

Досегашният началник на РУ-Кирково Михаил Димитров е назначен на друга длъжност в ОД на МВР.