Ето кои са те:

Кандидати за общински съветници

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

7. ПП ГЕРБ

13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

57. Движение за права и свободи – ДПС

60. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС

63. МИР

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

7 са кандидатите за кмет на, регистрирани в Общинската избирателна комисия.- БСП за България;- ПП ГЕРБ;– Заедно за силна община;– Възраждане;- Движение за права и свободи – ДПС;- ПП Национално движение за права и свободи – НДПС;- Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.101. Милко Петров Багдасаров102. Костантина Илиева Карабоюкова103. Теодора Янчева Каракостова104. Ваня Стойкова Михалева105. Есен Ясенова Устренска106. Милен Арсениев Филипов107. Михаил Митков Топалов108. Мария Тодорова Милушева109. Надежда Атанасова Тодорова110. Назми Садула Мюмюн111. Георги Желев Георгиев112. Марио Велинов Орешков113. Радостин Бориславов Борисов114. Байрям Шевки Мехмед115. Деница Тодорова Георгиева116. Джелил Юсеин Исмаил117. Денис Назми Расим118. Димитрина Иванова Горбанова119. Теодора Здравкова Тончева120. Катерина Тодорова Дикмева-Лорвелек101. Никола Светозаров Чанев102. Наим Рамис Наим103. Лидия Димитрова Асенова104. Руслан Демирев Терзиев105. Милена Кирова Димитрова106. Гроздан Делчев Колев107. ИВАН ДОБРЕВ ИЛИЕВ108. Иван Стоянов Гавазов109. Ирина Николова Чанкова110. Светослав Костадинов Костадинов111. Али Салиф Салиф112. Йорданка Теофилова Господинова113. Стоян Николаев Димитров114. Милчо Любомиров Енчев115. Цветан Ангелов Сербезов116. Садберин Хасан Мюмюн117. Камелия Павлова Василева118. Събчо Ясенов Кючуков119. Милена Георгиева Терзийска120. Айхан Нури Али121. Маргарита Янкова Башлиева - Панова122. Александра Руменова Станчева123. Милена Кирчева Кирякова124. Стоян Станиславов Стоянов125. Христина Пламенова Яворова126. Ръзван Зекрие Назиф127. Диляна Георгиева Крушкова128. Кирил Георгиев Николов129. Нешка Цветанова Мечтанова130. Севдие Сабри Халибрям131. Илина Атанасова Стоянова132. Фейзи Якуб Бекир133. Светозара Георгиева Андреева134. Ивайло Иванов Кацаров135. Музафер Шукри Ахмед136. Берхан Емин Юсеин137. Соня Димитрова Милетиева138. Златина Мирчева Стоянова139. Весела Талева Мюмюн140. Фатме Ердоан Ахмед141. Ивета Димова Николова101. МЮМЮН ХАБИЛ ИСМАИЛ102. Илия Сотиров Илиев103. Митко Георгиев Синабов104. Венцислав Стойчев Момчилов105. Динко Иванов Дяков106. Елейдин Сюлейман Етем107. Михаил Янков Янев108. Боян Райчев Иванов109. Милан Юлиянов Асенов101. Никола Христов Ангелов102. Иван Георгиев Дянков103. Тунджай Мурад Узун104. Антон Олегов Масюков105. Бойко Цветков Бенеков101. Николай Димитров Илчев102. Виктор Станиславов Луков103. Стефка Николова Николова104. Росица Вълчева Георгиева105. Ленко Георгиев Чортленев101. Даниела Атанасова Петрова102. Анета Живкова Георгиева103. Георги Дианов Дяков104. Иван Йорданов Дафинкичов105. Венко Генов Вълчев106. Иван Неделчев Генев107. Петър Борисов Митрев108. Николай Михайлович Лукаревский101. Ерол Емин Мюмюн102. Лятиф Мехмед Расим103. Юзкан Юзджан Али104. Юсеин Велиайдин Ахмед105. Сезгин Мюмюн Бекир106. Недим Самиев Исмаилов107. Ниязи Аптилязим Шакир108. Мухаррем Наим Мухаррем109. Бирсен Неждет Реджеб-Ахмед110. Мелиз Лютви Вели111. Кадир Сабахтинов Мустафов112. Раиф Шабан Мустафа113. Сунай Селим Юнуз114. Мюрсел Мюмюн Халил115. Берна Ферад Чауш-Карагьоз116. Мюмюнали Мустафа Халил117. Алтънай Мустафа Халил118. Сейдали Сюлейман Сейдали119. Ахмед Ремзи Мустафа120. Фейме Гюндюз Исмаил121. Нихал Нихат Ибрям122. Билял Митат Яхяоглу123. Александър Николов Ставрев124. Гюнай Халит Ниязи125. Мюмюн Нешад Мустафа126. Гюлтен Мюмюн Мустафа127. Леман Фикрет Рамадан128. Джанан Джелил Якуб129. Йозкан Осман Камбер130. Фердане Рафет Али131. Нурсен Файтдин Бекир132. Джунает Мюмюн Сюлейман133. Кемал Аптилязис Мехмед134. Енгин Фейзи Идриз135. Айтен Юксел Вели136. Мехмед Билял Билял137. Гюлнар Емин Касим138. Леман Исмаил Касим139. Назифе Мустафа Кадир140. Шукрие Ибрам Сюлейман141. Билгин Бахтияр Еюб101. Гюлшен Мурад Садулла102. Валери Валентинов Андонов103. Кадир Ахмед Тефик101. Стоян Атанасов Узунов102. Христина Ангелова Петрова103. Милен Костадинов Мирчев104. Елена Димитрова Петрова101. Радослав Иванов Милев102. Никола Петков Стоев103. Стоян Петков Георгиев104. Мерт Реджеб Халил105. Стоян Георгиев Стоянов106. Георги Митков Драганов107. Здравко Христов Тодоров108. Тихомир Дилянов Филипов109. Васка Красимирова Блажева110. Адем Байрямали Мурад111. Агоп Киркор Узунбохосян