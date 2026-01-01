Mъж е в тежко състояние след нападение с нож в Хасково, съобщиха от полицията.

На 6 април е подаден сигнал за скандал между трима братя и баща. Той е споделил пред пристигналите на мястото - улица „Ястреб“ полицаи, че е направил забележка на тримата за изхвърлен боклук.

В хода на спора, синът му на 28 г. е излязъл с нож и пробол в гърба двама от братята - на 51 и 53 г., като по-големият от тях е с опасност за живота.

Настанени са в болница. Третият брат също на 53 г. е без наранявания. Задържан е извършителят, който признал за стореното. Бащата и сина са били задържани и по случая се води разследване.