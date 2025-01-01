Автопатрул на РУ – Димитровград хвана водач с висока концентрация на алкохол. Вчера, около 11:30 часа, на улица „Хеброс“ униформените проверили 33-годишен мъж от Хасково, който управлявал „Ауди“ и се ударил в пътен знак, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

89-годишна жена е с опасност за живота след удар от кола в Хасково

Дрегерът отчел 3,29 промила алкохол в издишания въздух. При проверката се установило още, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по бързо производство.