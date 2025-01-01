Задържаха криминално проявен мъж, умишлено подпалил пожар в село Главан, съобщиха от полицията.

На 29 юли около 1:55 часа в оперативния център на РУ-Гълъбово било съобщено, че по протежение на главен път II-55, намиращ се в землището на село Главан, е възникнал пожар.

Пристигналите на място пожарни екипи установили, че огнената стихия е започнала едновременно на няколко места, като е засегнала ниви, пасища и широколистна гора.

След получаване на тази информация полицейските служители незабавно организирали и провели оперативни, издирвателни и процесуални действия. В рамките на разследването били събрани данни, че извършител на деянието е 29-годишен криминално проявен мъж.

Няколко дни по-късно той бил установен и задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.