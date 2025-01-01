Пътуването с влак е едновременно удобно и сигурно, но безопасността никога не бива да се подценява. Едно невнимателно действие, подценяване на правилата или необмислен риск може да доведе до тежки инциденти. Затова е важно всеки пътник да знае и спазва основните правила за безопасност, за да се наслаждава спокойно на своето пътуване.

Припомняме, че преди дни младо момиче загуби живота си след скок от движещ се влак край Клисура. Подобни инциденти са болезнено напомняне, че железопътният транспорт е сигурен само когато се използва отговорно.

Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак

Основни правила за безопасно пътуване с влак

Стойте далеч от отворени врати и прозорци – дори кратък миг извън безопасната зона може да бъде фатален.

Качвайте се и слизайте само при пълно спиране – скачането от влак в движение е изключително опасно.

Спазвайте инструкциите на персонала – служителите са обучени да гарантират безопасност.

Не преминавайте между вагоните при движение – връзките са нестабилни и крият сериозен риск.

Следете сигналите и табелите – игнорирането им може да струва скъпо.

Не се поддавайте на опасни "игри" и предизвикателства – селфита, снимки или доказване пред приятели могат да доведат до трагедия.

Обучавайте децата и младежите – разговорите за рисковете са най-добрата превенция.

Практически чеклист за пътници

Какво да правим:

►Винаги слизайте и качвайте се, когато влакът е напълно спрял.

►Дръжте се стабилно при движение, особено ако сте правостоящи.

►Съобщавайте на персонала, ако забележите опасно поведение или неизправност.

►Следете къде е аварийният изход и уредите за безопасност.

►При пътуване с деца – дръжте ги близо до себе си и им обяснявайте правилата.

Какво да не правим:

Не скачайте от влака, независимо от ситуацията.

Не се подавайте през прозорци или врати.

Не стойте в зоната между вагоните.

Не се опитвайте да се качите или слезете в последния момент.

Не използвайте влака за „екстремни“ преживявания или снимки.

Какво казва законът

Съгласно българската Наредба № 43 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки са разписани задълженията на пътниците и отговорностите на превозвачите. Всеки пътник е длъжен да се снабди с редовен билет и да го представя при проверка. Пътниците трябва да спазват правилата за заемане на места, както и изискванията за превоз на ръчен багаж и животни. Забранено е да се внасят опасни предмети или вещества, които биха могли да застрашат безопасността на пътниците или да увредят влака.

Отговорността за безопасността не лежи само върху пътниците. Превозвачът носи отговорност при инциденти, причиняващи смърт или наранявания, както и при закъснения или отменени влакове.

Европейският Регламент № 1371/2007 допълнително конкретизира тази отговорност и определя, че превозвачът е длъжен да обезпечи безопасността на пътниците по време на качване, слизане или самото пътуване. Отговорността може да бъде намалена или отпадне само в случай на външни непредотвратими обстоятелства, действия на самия пътник или на трето лице, което не е можел да предотврати. При превози с повече от един превозвач, отговорността е солидарна, за да се гарантира защита на пътниците.

Тези разпоредби показват ясно, че безопасността във влака е двустранна отговорност – както на пътниците, така и на превозвачите, като целта е да се осигури сигурно и спокойно пътуване за всички.

Жертви и ранени по железопътните пътища през 2024 г.

Според данни на Националния статистически институт през 2024 година са регистрирани общо 34 железопътни произшествия, при които 15 души са загинали, а 30 са били ранени.

Най-честите инциденти са произшествия с хора, причинени от движещо се железопътно средство – 24 случая, от които 12 са завършили със смъртен изход, а 16 са били ранени.

На жп прелези са регистрирани 9 инцидента, при които са загинали 3 души и 8 са били ранени. Останалото едно произшествие попада в категорията „други“ и е довело до 6 ранени.