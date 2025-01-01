МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране, алармира столичният кмет Васил Терзиев. По думите му ключови инфраструктурни обекти като ремонтът на бул. "Стамболийски", моста на "Бакърена фабрика" и "Опълченска" не са разплатени от министерството и той пита защо. От ведомството отвърнаха на обвинението, като посочиха, че всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми.

Васил Терзиев посочва, че от началото на годината СО е получила едва 98 554 лв. и само пет споразумения за обекти в Панчарево, Банкя и Младост. Във Facebook той пише, че фактите са:

"Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения.

През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., получихме едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г.

През 2025 г. сме поискали нови 13,5 млн. лв. – до момента са ни преведени само 54 хил. лв.

Общо държавата дължи на София близо 19 млн. лв.

Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града.

Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ."

Терзиев пита дали това отношение е безпристрастно или някой целенасочено иска да блокира развитието на София.

"София е столица на България. София не е удобна или неудобна за една или друга партия. София е дом за милиони хора и проектите, които изпълняваме, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на града. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет. Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок", пише още Васил Терзиев.

От МРРБ отговориха на Терзиев с писмо, в което заявиха, че всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми. "Това не са нови изисквания, а такива, които съпътстват програмата от самото ѝ създаване. Столична община e направила няколко корекции в проектите си, които налагат отразяването им в документацията. Това допълнително бави цялостния процес. Конкретно за ул. "Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община“, гласи писмото.



В него се казва, че кметът Терзиев е пропуснал ситуацията с програмата за саниране, която също се управлява от МРРБ. И добавят: „Фактите са следните: През 2023 г. МРРБ превежда 16 105 000 лева аванс за стартиране на санирането на 23 жилищни блока. Срокът за избор на изпълнител е изтекъл през 2024 г. и по молба на Столична община е удължен с анекс до 1 юни 2025 г. Към днешна дата за шест блока все още няма избрани изпълнители, а за четири блока изпълнителят е избран извън определения срок. Всичко това поставя под риск изпълнението на санирането на жилищни блокове в София, чието финансиране е в размер на близо 54 млн. лева".