Едно от любимите събития на столичани и гостите на града - „Реките на София”, стартира днес и ще продължи до 31 август. Фестивалът се провежда за шеста поредна година, преобразявайки пейзажа около бреговете на Перловска река в Южен парк. Над 200 културни събития ще зарадват жителите и гостите на столицата по поречието на реката.

Наситената програма ще се разпростира на пет сцени и осем тематични зони, сред които пространства, посветени на изгряващи български музиканти, занаятчийски работилници, семейни събития, лекционна зона и други.

Един от акцентите в програмата ще бъдат артистичните инсталации, избрани след отворен конкурс за артисти от България и чужбина, информират организаторите. Посетителите ще имат възможност да разгледат техните творби и да се запознаят с историите зад тях.

Паралелно с музикалните събития и детската програма, в рамките на фестивала ще се проведе и конференция „Реките на София“, фокусирана върху начертаването на следващите стъпки към пречистването и облагородяването на градските реки.

В конференцията ще участват представители на администрацията на Столична община, райони кметове, както и местни и международни градоустройствени експерти. Ще бъде проследено развитието на инициативата след миналогодишното подписване на Меморандум за устойчиво управление на Перловска река от страна на кмета на София Васил Терзиев.

„Реките на града“ е национална инициатива на „Колективът“, стартирала през 2020 г., която цели да възстанови връзката между българските градове и техните реки. В основата ѝ стои изграждането на стратегически партньорства между местни общности, институции, бизнес и културни организации.

„Само чрез реална работа на терен и съвместни усилия крайречните пространства в България могат да се превърнат от занемарени и забравени зони в живи артерии, които радват градовете ни. Целта ни е да дадем глас на реките и да променим не само средата, но и начина, по който хората възприемат ролята си в града”, коментират от „Колективът”.

Преди фестивала речното корито на Перловска река е почистено и облагородено с помощта на доброволци и служители на няколко компании, партньори на събитието. Фестивалът се осъществява и с подкрепа на Национален фонд „Култура“ и Календара на културните събития на Столична Община.

Заместник-кметът на Столична община в направление екология Надежда Бобчева, която присъства на международната конференция „Реките на града: София / България / Европа“, коментира, цитирана от БГНЕС, че крайната цел е „реките да служат като истински елемент от градската среда“.

По думите ѝ Перловска река е типичният случай – от една бетонирана река, за нея вече се говори и я почистваме. „Покрай вашите инициативи, ние също започнахме да планираме да правим проекти да облагородим части от самата река, които се намират на територията на Южен парк, така че добрите дела са заразни и носят със себе си и други инициативи. Ние планираме да разработим цялостна концепция за управление на водите. За целта сме подготвили проектно предложение по програма LIFE. Един от основните фокуси е работата с гражданите, отбеляза тя.

„Реките да служат като истински елемент от градската среда – това е нещото, което ние искаме да постигнем. Надявам се с общи усилия да го направим и да стигнем там, накъдето сме тръгнали. И най-важното е, че ние вече знаем каква е посоката и къде искаме да стигнем“, добави заместник-кметът по екология. Бобчева допълни, че това, с което общината се занимава стандартно, е да почиства реките, но те нямат нужда само от това.

„Покрай всички инициативи Перловска река се оказа доста ухажвана. Ние направихме няколко почиствания, дори и извън тези, които всъщност бяхме планирали, т.е. стараем се, от една страна, да правим всичко, което се очаква от нас, но и да увеличим, от друга страна, и парите, които отделяме за тази дейност, защото това е много важно“, каза още тя и продължи: „Започнахме с 2 млн. лв., тази година са 3 млн. лв.“ С актуализацията на бюджета заместник-кметът по екология се надява тези средства да бъдат увеличени, така че да има по-голям ефект и по-голям преглед на реките. „Когато ние имаме на своя страна и гражданите, и техните очаквания, то няма нищо по-хубаво от това да можем да ги удовлетворим“, заключи Бобчева