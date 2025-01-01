Говорителката на Министерството на външните работи Русия Мария Захарова заяви, че предложените от западните страни гаранции за сигурност за Украйна ще увеличат риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в "стратегически провокатор" на границите на Русия, предаде Ройтерс.

Европейските съюзници на Украйна работят по изготвянето на гаранции за сигурност, които може да са част от потенциално мирно споразумение и ще имат за цел да защитят Киев от евентуална руска атака в бъдеще.

Politico: Европа обсъжда създаването на 40-километрова буферна зона в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че очаква рамката на гаранциите за сигурност да бъде изготвена другата седмица.

"Гаранциите за сигурност трябва да са базирани на постигането на споразумение, което взима предвид интересите на Русия в областта на сигурността", каза говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя заяви на брифинг в Москва, че предложенията, които се правят в момента, са "едностранни и са изготвени така, че да възпират Русия".

Зеленски иска преговори за сигурност на Украйна

"Тази серия (от предложения) нарушава принципа на неразривната сигурност и поставя Киев в ролята на стратегически провокатор на руските граници, увеличавайки риска от това НАТО да се намеси във въоръжен конфликт със страната ни", добави тя. "Необходимо е да се разбере, че предоставянето на гаранции за сигурност не е условие, а резултат от мирно уреждане на базата на премахване на първопричините за кризата в Украйна. Това, от своя страна, ще гарантира и сигурността на нашата страна", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.

По-рано Москва е казвала, че не харесва европейските предложения и няма да приеме присъствието на войски на НАТО на украинска територия, отбелязва Ройтерс.