Администрацията на Доналд Тръмп оттегли охраната на бившия вицепрезидент Камала Харис, потвърдиха от Белия дом, предаде АФП. Решението прекратява удължението, одобрено от тогавашния президент Джо Байдън, което позволи на Харис да получава защита от Сикрет Сървис след изтичането на стандартния шестмесечен период на 21 юли, съобщи Си Ен Ен.

Старши съветник на Харис заяви, че тя е „благодарна на Сикрет Сървис на Съединените щати за техния професионализъм, отдаденост и непоколебим ангажимент към сигурността“.

Въпреки ниския си публичен профил след изборите, тази есен Харис започва турне за представяне на мемоарите си за неуспешната президентска кампания. Книгата, озаглавена „107 дни“, излиза на 23 септември чрез Simon & Schuster и обещава „откровен и задълбочен“ поглед зад кулисите на кратката ѝ надпревара срещу Тръмп.

Харис е първата жена в историята на Съединените щати, заемала поста вицепрезидент. Тя стана кандидат на Демократическата партия след оттеглянето на Байдън поради притеснения за неговото когнитивно здраве.

От встъпването си в длъжност през януари Тръмп предприе редица действия срещу свои опоненти — отнемане на достъп до класифицирана информация, санкции срещу адвокатски кантори, работили по дела срещу него, както и спиране на федерално финансиране за университети.

Миналата седмица агенти на ФБР претърсиха дома и офиса на бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън, един от най-отявлените критици на Тръмп, в рамките на разследване, свързано с класифицирани документи.