САЩ отказват и отменят визи на членове на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и на Палестинската автономия преди годишната сесия на Общото събрание на ООН през следващия месец, съобщи днес Държавният департамент, цитиран от Ройтерс.

Ограничението означава, че президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас най-вероятно няма да успее да пътува до Ню Йорк за да произнесе реч на годишното събрание, както обикновено прави.

Решението следва налагането през юли на американски санкции срещу представители на Палестинската автономия и на ООП, въпреки че други западни страни клонят към признаването на Палестина.

В изявлението си Държавният департамент заяви без допълнителни подробности, че мисията на Палестинската автономия в ООН няма да бъде включена в ограниченията.