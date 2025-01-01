Близо 60 души са ранени при сблъсък между два влака в южната част на Чехия, съобщиха спасителните служби.

Петдесет и седем души са ранени при влакова катастрофа в южната част на Чехия. Петима от ранените са в сериозно състояние, съобщиха чешката информационна агенция ЧTK и ДПА.

Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 километра южно от Прага.

Мартин Кавка, говорител на железопътния оператор Sprava zeleznic, каза, че всички пътници са били евакуирани от влаковете.

Причината за катастрофата все още не е ясна.

Спешни екипи, включително 11 линейки и хеликоптер, са изпратени на мястото на инцидента между градовете Злив и Дивчице. Железопътната инспекция е започнала разследване на инцидента.

Според полицията пробите за алкохол, които машинистите са дали, са били отрицателни. Петимата сериозно пострадали са били откарани в болница в Ческе Будейовице, съобщи ЧTK, позовавайки се на здравната институция.

Железопътната мрежа в Чехия е сред най-развитите в Европа, но обновяването на много от по-старите линии, като тази на която е станала катастрофата, с модерни системи за управление на влаковете напредва бавно.

„Тази катастрофа за пореден път показа колко е важно да продължи разширяването на съвременните системи за безопасност, като например Европейската система за контрол на влаковете (ЕСКВ)“, написа генералният директор на железопътната администрация Иржи Свобода в своя профил в социалната мрежа „Екс“.

Преходът към стандартите на Европейската система за контрол на влаковете вече е завършен на 620 километра чешки линии, добави той.