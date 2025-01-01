Близо 60 души са ранени при сблъсък между два влака в южната част на Чехия, съобщиха спасителните служби.
Петдесет и седем души са ранени при влакова катастрофа в южната част на Чехия. Петима от ранените са в сериозно състояние, съобщиха чешката информационна агенция ЧTK и ДПА.
Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 километра южно от Прага.
Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) November 20, 2025
Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX
Мартин Кавка, говорител на железопътния оператор Sprava zeleznic, каза, че всички пътници са били евакуирани от влаковете.
Причината за катастрофата все още не е ясна.
Спешни екипи, включително 11 линейки и хеликоптер, са изпратени на мястото на инцидента между градовете Злив и Дивчице. Железопътната инспекция е започнала разследване на инцидента.
Според полицията пробите за алкохол, които машинистите са дали, са били отрицателни. Петимата сериозно пострадали са били откарани в болница в Ческе Будейовице, съобщи ЧTK, позовавайки се на здравната институция.
Железопътната мрежа в Чехия е сред най-развитите в Европа, но обновяването на много от по-старите линии, като тази на която е станала катастрофата, с модерни системи за управление на влаковете напредва бавно.
„Тази катастрофа за пореден път показа колко е важно да продължи разширяването на съвременните системи за безопасност, като например Европейската система за контрол на влаковете (ЕСКВ)“, написа генералният директор на железопътната администрация Иржи Свобода в своя профил в социалната мрежа „Екс“.
Преходът към стандартите на Европейската система за контрол на влаковете вече е завършен на 620 километра чешки линии, добави той.