Зелената зона във Варна започва да работи от днес, съобщават от Общината в крайморския град. Разрешеният престой е до пет часа. Работното време на зоната е от до 9:00 до 19:00 часа. Тези, които паркират, могат да платят чрез изпращане на SMS на номер 1353, или чрез мобилното приложение Mpark.

Зелената зона ще работи само в делничните дни. Таксата за кратковременно паркиране е един лев на час. С мобилното приложение Mpark може да се плати и за престой от 30 минути - 0,50 лева, или 16 лева за цял ден. За живеещите в района на зелената зона абонаментът е пет лева на месец за първи автомобил, или 55 лева за година. Търговците ще плащат 100 лева месечно. Служебният абонамент за фирмите е 250 лева на месец.

Електромобилите паркират безплатно както в синята, така и в зелената зона във Варна.