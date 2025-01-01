Редовното слушане на музика в по-късен етап от живота може значително да намали риска от деменция, съобщи „Евронюз“.

Австралийски екип е анализирал данни от над 10 800 души на възраст 70 и повече години и е установил, че тези, които редовно слушат музика, имат с 39% по-ниска вероятност да развият деменция в сравнение с тези, които никога или само от време на време слушат музика.

Хората, които винаги слушат музика, са имали не само по-ниска честота на деменция, но и 17% намаление на когнитивните увреждания, по-високи общи когнитивни резултати и подобрена епизодична памет – използвана при припомняне на ежедневни събития.

Свиренето на музикален инструмент също е било свързано с ползи за мозъка: рискът от деменция е намалял с 35%. Хората, които едновременно слушат и свирят музика, са имали 33% намален риск от деменция и 22% по-нисък риск от когнитивни увреждания. Резултатите предполагат, че „музикалните дейности могат да бъдат достъпна стратегия за поддържане на когнитивното здраве при възрастни хора“, заяви Ема Джафа, един от авторите на изследването от Университета Монаш.

Авторите обаче предупреждават, че резултатите са наблюдателни и не доказват, че слушането на музика реално намалява риска от деменция или подобрява когнитивното благосъстояние.

Изследването има някои ограничения, сред които потенциално селекционно пристрастие, разчитане на самоотчетени музикални навици и възможност за обратна причинност – всички те „подчертават нуждата от внимателна интерпретация“.

Авторите посочват, че бъдещи изследвания биха могли да проверят дали определени музикални жанрове са по-силно свързани с по-нисък риск от деменция.

Изследването идва в момент, когато броят на хората с деменция в света продължава да нараства. Над 57 милиона души живеят с това заболяване, включително около 9,8 милиона в Европа. Очаква се този брой да се увеличава през следващите десетилетия.

Според Alzheimer’s Disease International има над 10 милиона нови случая на деменция всяка година – това е един нов случай на всеки 3,2 секунди.