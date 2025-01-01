Общо 687 нелегални мигранти и 29 трафиканти, деветима от които с чуждестранен произход, са заловени при мащабна операция на турската полиция, проведена вчера във всички 81 окръга на Турция, съобщи в социалната мрежа Ен Сосял турският министър на вътрешните работи Али Йерликая.

От публикацията на Йерликая става ясно, че в рамките на операцията турската полиция е извършила проверки на повече от 430 000 души, като същевременно са проверени близо 8000 обществени места и над 4000 изоставени сгради.

Турските власти вече са започнали процедура по депортирането на задържаните мигранти, информира още Йерликая.