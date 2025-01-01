42 души са ранени при сблъсък между два влака в южната част на Чехия, съобщиха спасителните служби.

„Има 40 души с леки наранявания и двама с тежки наранявания“, заяви Петра Кафкова, говорител на службата за спешна помощ, пред АФП. Тя добави, че инцидентът е бил сигнализиран в 05:19 ч.

Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 километра южно от Прага.

Мартин Кавка, говорител на железопътния оператор Sprava zeleznic, каза, че всички пътници са били евакуирани от влаковете.

Той не уточни обстоятелствата около инцидента, като се ограничи да посочи, че се води разследване.