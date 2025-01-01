"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 11 декември - четвъртък във връзка с монтаж на спирателен кран в жк. „Младост“ 4 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Александър Малинов“, ул. „Самара“, ул. „Проф. Александър Танев“, ул. „Околовръстен път“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Атанас Москов“ на кръстовището с ул. „Бизнес парк София“.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

Във връзка с извършване на строително-ремонтно дейности ул. „Староселска“, с. Войнеговци се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. „Старата махала“, ул. „Староселска“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Староселска“ пред манастира.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.