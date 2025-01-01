"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 11 декември - четвъртък във връзка с монтаж на спирателен кран в жк. „Младост“ 4 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Александър Малинов“, ул. „Самара“, ул. „Проф. Александър Танев“, ул. „Околовръстен път“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Атанас Москов“ на кръстовището с ул. „Бизнес парк София“.
Във връзка с извършване на строително-ремонтно дейности ул. „Староселска“, с. Войнеговци се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. „Старата махала“, ул. „Староселска“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Староселска“ пред манастира.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.