Судански военен самолет се разби при опит за кацане в източната част на страната, в следствие на което загина целият екипаж на борда, съобщиха военни служители, цитирани от Асошиейтед прес.

Военно-транспортният самолет Ил-76 е претърпял техническа неизправност при опит за кацане във военната авиобаза „Осман Дигна" в крайбрежния град Порт Судан, съобщиха днес двама официални източници. Източниците, които пожелаха анонимност, тъй като не са упълномощени да дават информация на медиите, не уточниха колко души са били на борда.

Сред загиналите е бил и военният пилот Омран Миргхани. Неговият чичо, известният судански журналист Осман Миргхани, оплака смъртта на племенника си в социалните мрежи. Суданските военни засега не са коментирали катастрофата.

Самолетни катастрофи не са рядкост в Судан, който има лоша репутация по отношение на авиационната безопасност. През февруари най-малко 46 души, включително жени и деца, загинаха, след като военен самолет се разби в гъстонаселена част на град Омдурман.

Сега катастрофата става на фона на множество поражения за суданската армия в нейния конфликт с паравоенните „Сили за бърза подкрепа" (СБП). Военните загубиха Ел Фашер, който беше последният им бастион в обширния регион Дарфур през октомври, а по-рано през тази седмица бяха принудени да се изтеглят от най-голямото нефтопреработвателно съоръжение в централния регион Кордофан.

СБП е обвинявана в извършване на издевателства в Ел Фашер, включително извънсъдебни екзекуции, изнасилвания и други престъпления, според ООН и международни правозащитни организации.

Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк заяви днес, че в града са били извършени военни престъпления и „потенциално“ престъпления срещу човечеството. „Става дума за много сериозни издевателства, със сигурност военни престъпления и такива, които имат потенциала да бъдат определени като престъпления срещу човечеството,“ каза той пред журналисти в Женева. „Ситуацията е изключително сериозна“, предупреди Тюрк.