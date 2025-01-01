Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното:

От 12 часа до 17 часа на 10 декември екипи на Главна Дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални.

Няма „заглушаване на сигнала“.

КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване, заради претоварване на клетките на мобилните предприятия, които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения.

По време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание по-рано днес Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ обвиниха управляващите, че мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста довечера.

“Нашите екипи установиха аномалии и смущения в мобилния сигнал около Народното събрание. Ако са изкарали службите техниката, да я приберат. Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате”, каза Божанов към зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов, който го апострофира зад гърба, че това не е вярно.

Мирчев припомни, че това се е случвало и при двата минали протеста, но довечера няма да го допуснат.