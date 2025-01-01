Британската писателка Софи Кинсела е починала на 55-годишна възраст, предаде списание People.

Семейството ѝ потвърди трагичната новина в публикация в социалната мрежа Instagram в сряда, 10 декември.

Кинсела, най-известна с романа си от 2000 г. "Изповедите на една шопманиачка", по който през 2009 г. беше заснет филм с Айла Фишър, е била диагностицирана през 2022 г. с агресивна форма на глиобластом – мозъчен тумор.

„С разбито сърце съобщаваме за кончината тази сутрин на нашата скъпа Софи (известна още като Мади, известна още като Мама). Тя си отиде тихо, а последните ѝ дни бяха изпълнени с най-важните неща за нея: семейството, музиката, топлината, Коледа и радостта. Не можем да си представим какъв ще бъде животът без нейното сияние и любов“, написаха близките ѝ.