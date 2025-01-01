Американският оперен изпълнител Джубилант Сайкс, номиниран през 2020 г. за награда „Грами“, е бил убит с нож в дома си в Санта Моника, щата Калифорния, предаде Асошиейтед прес.

Синът му е арестуван по подозрение, че е извършител на престъплението.

Полицаите са отговорили на сигнал на телефон 911 на 8 декември вечерта, в който е съобщено за нападение в дома на певеца.

Представителите на реда са открили 71-годишния Сайкс с прободни рани. Пристигналите парамедици са го обявили за мъртъв, се казва в съобщение на полицията, цитирано от Асошиейтед прес.

Синът на жертвата, 31-годишният Мика Сайкс, е бил в къщата и е задържан. Полицията е открила и иззела оръжие, разследването продължава.

Джубилант Сайкс беше номиниран за награда „Грами" през 2020 г. за най-добър класически албум за Bernstein: Mass. Той се появи в продукцията на „Метрополитън" опера от 1990 г. „Порги и Бес“ на Джордж Гершуин в ролята на Джейк.

Роден в Лос Анджелис, Сайкс беше баритон. Той получи похвали за изявите си в Mass на Ленард Бърнстейн в рецензия на в. „Ню Йорк таймс“ от 2008 г., припомня Асошиейтед прес.

През 2002 г. певецът разказа в интервю за NPR, че се чувства комфортно да изпълнява всеки музикален жанр - от поп до опера.

„Пеенето е като дишането – то е продължение на мен самия. Не мисля, че е нещо необичайно. Това е моята страст“, каза тогава той.

„Джубилант беше истинско вдъхновение – неговото артистично майсторство, щедрост и доброта докоснаха безброй човешки съдби“, каза Роджър Калия, музикален директор на Оркестъра на Санта Моника, цитиран от Асошиейтед прес.