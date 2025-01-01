Окръжната прокуратура в Габрово предаде на съд 24-годишен мъж за убийството на 21-годишна жена, извършено в условията на домашно насилие, съобщиха от прокуратурата.

Внесен е обвинителен акт в Окръжния съд в Габрово срещу мъжа - с инициали Р. Г., за това, че на 21 март 2025 г. около 16:30 ч. в двора на къща в Трявна, в условията на домашно насилие, умишлено е умъртвил жена си, с инициали И.Д., от която има дете.

Според обвинението мотивите за престъплението са били свързани с ревност. В хода на досъдебното производство, по искане на прокуратурата, по отношение на Р.Г. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжния съд в Габрово, допълват от прокуратурата.

На 22 март от държавното обвинение съобщиха, че е започнато досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс за това, че на 21 март вечерта 21-годишната жена е била умишлено умъртвена чрез нанасяне на прободни рани по тялото и шията с остър предмет.